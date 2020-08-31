Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış töreninde konuştu - BALIKESİR - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış töreninde konuştu - BALIKESİR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bazıları, bazı şeyleri alışılageldik üzere istismar ededursunlar biz onlara inat, kardeşliğimizi pekiştireceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bazıları, bazı şeyleri alışılageldik üzere istismar ededursunlar biz onlara inat, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Adaletle, sevgiyle, merhametle, şefkatle ve gayretle inşallah milletimiz için, gençler, pırıl pırıl çocuklar için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı açılışı töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın eşsiz bir coğrafyayı torunlarına vatan kıldığını, kutsal, tarihi emanet bıraktığını söyledi.

Ecdadın izinden, onların kutsal emanetini daha güçlü temsil etmek ve bu emaneti daha yukarılara taşımak adına el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, "Ülkemize, insanımıza, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve seviyoruz. Her eserin, çalışmanın bu milletin en güzeline layık olduğu anlayışıyla peşindeyiz, arkasındayız." diye konuştu.

"Lafla peynir gemisi yürümez"

Ülkenin her karışına hizmet etmek, her bir insanının ihtiyacına destek vermenin bir görev olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zafer ayında Sultan Alparslan'ın adını taşıyan bu kültür evinin açılması, ayrı bir mana taşıyor. Bizim hizmet, eser siyaseti açısından ifademiz neyse icraatımız da o. Bizler, lafla peynir gemisinin yürümediğini, hem söylemlerimizle hem amellerimizle ortaya koyuyoruz. O yüzden bazıları, bazı şeyleri alışılageldik üzere istismar ededursunlar biz onlara inat kardeşliğimizi pekiştireceğiz.

Adaletle, sevgiyle, merhametle, şefkatle ve gayretle inşallah milletimiz için, gençler, pırıl pırıl çocuklar için üretmeye devam edeceğiz. Onlar da inşallah bu hizmet sancağını alacaklar, yarınların şampiyonları, bilim insanları, iş insanları, sporcuları, anneleri, babaları olarak, bu hizmet sancağını daha yukarılara taşıyacaklar."

Kasapoğlu, Balıkesir'in spor turizmi açısından önemli bir destinasyon olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu coğrafyanın deniziyle, ormanıyla, her türlü imkanıyla Türkiye'nin önemli bir spor turizmi markası olmaması için hiçbir sebep yok." ifadesini kullandı.

-"Salgını el birliğiyle atlatacağız"

Beraberlik tablosu ve oluşturulan sinerjinin önemine değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hakikaten ülkemiz için önemli bir milat ve bu dönüşüm vesilesiyle bunların meyvelerini alıyoruz. Pandemi sürecinin bu dönüşüm sonrasında denk gelmesi, ülkemiz için önemli bir kazanım. Çünkü ülkemiz bu pandemiyi, salgını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımları sayesinde çok geliştiğini bildiğimiz ülkelerden daha yüksek bir performansta ciddi bir başarıyla yürütüyor. İnşallah bu süreci de el birliğiyle atlatacağız."

Kentte basketbola yetenekli gençler olduğunu bildiklerini dile getiren Kasapoğlu, o yüzden basketbolun Balıkesir'in yükselen markası olması için çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bakan Kasapoğlu'na "Yağcıbedir halısı" ve tablo hediye etti. Ardından Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı'nın açılışı için kurdelesi kesildi.

Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Adil Işık, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey katıldı.

Kasapoğlu, törenden sonra Faruk Kula Caddesi'ndeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerini ziyaret etti ve burada genç sporcularla bir araya geldi.

Ardından İsmail Akçay Atletizm Pisti yanındaki tam olimpik yüzme havuzu inşaatını inceleyen Kasapoğlu, inşaatın durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış töreninde konuştu - BALIKESİR

Mehmet Kasapoğlu, Sultan Alparslan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 19:10 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış töreninde konuştu - BALIKESİR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi         
17:39
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu         
17:31
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada         
17:10
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti         
16:17
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak         
14:56
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi         
14:04
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı         
12:41
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş         
11:15
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı         
09:10
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti         
09:04
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 01:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış töreninde konuştu - BALIKESİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei