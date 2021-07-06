Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Heyetiyle Kente Yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımlarıyla İlgili Protokol İmza Törenine Katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'a yapılacak olan spor yatırımlarının gençlere öncülük edeceğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın spor turizminde de marka şehir kimliğini perçinleyeceğini söyledi.

Mevcut spor tesisleriyle marka şehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar'da projelendirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarıyla inşaa edilecek olan spor tesislerinin protokol tören bakanlık konferans salonunda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve gençlerden oluşan heyetin hazır bulunduğu protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın spora ve gençlere yatırım çabasına kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu; "Afyonkarahisar, tarihiyle, termaliyle gastronomi alanındaki özellikleriyle, zaferin ve Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar olma özelliğiyle marka bir şehir. Bunun yanı sıra spor alanında da markalaşma adına ortaya koydukları çabalar ve hazırladıkları projeler, kentin spor turizminde de marka şehir olma adına attığı önemli adımlardı. Haziran ayında Afyonkarahisar'da geçirdiğim 2 güzel günün sonunda spora yatırım taleplerini karşılıksız bırakmamız mümkün değildi. Gençlerimiz için spor için hazırlanan projeleri hayata geçirme kararı aldık. Bu yatırımlarla birlikte Afyonkarahisar gençliğin ve geleceğin öncüsü olacak" diye konuştu.

Afyonkarahisar sporun marka şehri olacak Afyonkarahisar'a yapılacak olan spor yatırımlarının gençlere öncülük edeceğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın spor turizminde de marka şehir kimliğini perçinleyeceğini söyledi Mevcut spor tesisleriyle marka şehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar'da projelendirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarıyla inşaa edilecek olan spor tesislerinin protokol tören bakanlık konferans salonunda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve gençlerden oluşan heyetin hazır bulunduğu protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın spora ve gençlere yatırım çabasına kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"Afyonkarahisar gençliğin öncüsü olacak"

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu; "Afyonkarahisar, tarihiyle, termaliyle gastronomi alanındaki özellikleriyle, zaferin ve Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar olma özelliğiyle marka bir şehir. Bunun yanı sıra spor alanında da markalaşma adına ortaya koydukları çabalar ve hazırladıkları projeler, kentin spor turizminde de marka şehir olma adına attığı önemli adımlardı. Haziran ayında Afyonkarahisar'da geçirdiğim 2 güzel günün sonunda spora yatırım taleplerini karşılıksız bırakmamız mümkün değildi. Gençlerimiz için spor için hazırlanan projeleri hayata geçirme kararı aldık. Bu yatırımlarla birlikte Afyonkarahisar gençliğin ve geleceğin öncüsü olacak" diye konuştu.

"Afyonkarahisar'ın 18 ilçesinde gençlik merkezleri kuracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 yıl önce Afyon'da 25 olan spor tesisi bugün ise 89. Yapacağımız yeni sözleşmeler ile bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız. Afyon öğrenci şehri. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Afyon'da da yatak kapasitemizi arttırdık. Afyon'da 3 olan yurt sayımızı bugün 18'e yükselttik. 2 bin 600 olan yatak kapasitemizi 14 bine yükselttik. 1 olan Gençlik Merkezimiz bugün 4, imzalayacağımız protokollerle Afyon'umuzda Gençlik Merkezi bulunmayan ilçemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız"

Afyon'un genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Lisanslı sporcu sayısı 2 bin 500 iken bugün 62 bin. Bu protokollerle tesislerin içini güçlü bir şekilde doldurdukça Afyon'un gençleri, kadını, erkeği tüm halkı spor yaptıkça inanıyorum ki bu rakamları rekorlarla altüst edeceğiz. Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Mustafa Kılınç

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