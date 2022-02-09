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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

09.02.2022 14:45
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm engelleri, tüm bariyerleri birlikte aşacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm engelleri, tüm bariyerleri birlikte aşacağız." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, gençliğe her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Gençliğin hem bugünleri hem yarınları olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Çankırı'mızın dört yanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonra da hem gençlik hem spor alanında ilçe ve beldeleriyle hiçbirini mahrum etmeden her biri için hizmetin en güzelini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Çankırı'ya spor vadisi kurulacağını anlatan Kasapoğlu, "Hamdolsun, ektiğimiz tohumlar meyvelerini vermeye başladı. Dinamik bir süreç var. Bu süreç ne gerektiriyorsa ilçe ve Çankırı merkeze gerekenleri inşa edeceğiz. Özellikle spor vadisi, en önem verdiğimiz projelerden biri. Farklı branşlara hizmet edecek spor salonları, spor sahaları ve gençlik merkezi ile oranın başlangıç müjdesini siz değerli dava arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, tüm tesislerin milletin hizmetinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm halkımızı tesislerimize davet etmek istiyorum. İnanıyorum ki spor kültürünü güçlendirerek, spordaki yeteneklerimizi keşfederek tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Çankırı'da da sporcular yetişecektir. Bilimde, sanatta, edebiyatta ve her alanda ülkemizin birçok noktasında yetiştirdiğimiz gibi sporda da bugünlerin, yarınların yıldızlarını Çankırı'dan, ilçelerinden, beldelerinden yetiştireceğiz. Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gençlerimizin önünü nasıl açtıysak, onlar için fedakarlıktan kaçınmadıysak bundan sonra da her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz."

Engellere karşı mücadele edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm engelleri, tüm bariyerleri birlikte aşacağız. Bu güne kadar önümüze pek çok engeli çıkardılar. Biz hiçbir şekilde vazgeçmedik. İnandığımız yolda yürümekten, birlikten, beraberlikten vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. İnandığımız hedeflere bu hedef için, insanlık için umut olmaya hep birlikte Cumhur İttifakı olarak omuz omuza devam edeceğiz. Çankırı hep adaletin, milli iradenin yanında güçlü durdu. 2023 haziranında sandıklardaki güçlü mesaj, milli iradenin mesajı ortaya çıkacak. Biz de hep birlikte bu aziz millet için, gençler için umut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Mehmet Kasapoğlu, Cumhur İttifakı, gençlik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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