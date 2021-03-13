Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "AK Parti'nin çok güçlü bir lideri var" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Burada partililere hitap eden Bakan Kasapoğlu, il genelinde güzel gelişmeler yaşandığını ve bunu da takip ettiğini söyledi.

Kasapoğlu, AK Parti'ye gönül verenlerin, partilerine inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin çok güçlü bir lideri var. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde inandığı yolda yürüyenlerin partisi, AK Parti. Kongremizin sloganı da 'İnandığımız yolda yürüyeceğiz' biliyorsunuz. Yarınlara yürüyeceğiz, yeni ufuklara yürüyeceğiz. Amacımız milletimizin, insanlığın umudu olan bu hareketin ilelebet payidar olması. Bu da hizmetle, vatandaş için üretmekle, taş üstüne taş koymakla oluyor. Hamdolsun bunu son 19 yılda çok ciddi bir şekilde ortaya koyduk. Bundan sonra da hizmetin en iyisini, en güzelini, her şeyin en iyisine layık olan siz değerli halkımız, aziz millet için üretmeye devam edeceğiz."

Partililerin heyecanının kendilerine güç verdiğini anlatan Kasapoğlu, hedeflere doğru kardeşlik ve birlik içinde yürüyeceklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, Kütahya Belediyesini de ziyaret ederek başkan Alim Işık'tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı'nı gezen Kasapoğlu, Kapanaltı Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu, bir çini atölyesinde çark tornanın başına geçerek kase yaptı.