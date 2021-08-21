Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu

Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesi 'nde düzenlenen, öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamayı amaçlayan "Limitless Makers Programı" yaz kampını ziyaret etti.

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