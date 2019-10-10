Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir...
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir...

55 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya geldi. (3)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir...

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:29 Kaynak: AA
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