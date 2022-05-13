Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

13.05.2022 11:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na beraberindeki heyet ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençler ve sporcular eşlik etti. Kasapoğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, her yıl coşku ve heyecanla kutladığımız Gençlik Haftası münasebetiyle, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle beraber manevi huzurunuzdayız. Büyük mücadelelerle işgalden kurtarılan ve sizden emanet olan bu ülkeye emekle ve sadakatle sahip çıkıyoruz. Ülkemizi sevmenin kuru bir sözden fazlası olduğunu çok iyi bilerek; üreterek ve çalışarak 'lider ülke Türkiye' idealine güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu yolda aydınlık yüzlü gençlerimizle omuz omuzayız. Onların yarınlara umutla bakan gözleri, en büyük gücümüz. Sizlerden devraldığı milli mücadele ruhunu; bilimde, sanatta ve sporda yaşatmaya devam eden gençler, uluslararası alanlarda ay yıldızımızı şerefle dalgalandırmaya devam ediyor. Emanetlerinizi birlik ve beraberlik ruhuyla gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Gençlik Haftası vesilesiyle, sizi, silah arkadaşlarınızı, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan gençler ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Kaynak: AA

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