Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.

Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile beraber Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor-Göztepe maçını takip etti.



Bakan Kasapoğlu'na, Antalya Yetiştirme Yurdu'nda kalan iki öğrenci tarafından Antalyaspor forması hediye edildi.

Öte yandan, Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Lukas Podolski de müsabakayı statta izledi.