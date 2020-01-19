Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.

Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile beraber Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor-Göztepe maçını takip etti.


Bakan Kasapoğlu'na, Antalya Yetiştirme Yurdu'nda kalan iki öğrenci tarafından Antalyaspor forması hediye edildi.

Öte yandan, Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Lukas Podolski de müsabakayı statta izledi.

Mehmet Kasapoğlu, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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