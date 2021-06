Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"Nün Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

İstiklale giden yolda "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı. Yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Türk kadınının yüreğinde yanan bağımsızlık ateşi, İstiklal ve İstikbal ruhunu ne kadar güçlü olduğunun ispatıdır"

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla İstiklale giden yolda "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

Bir kez daha o günleri hatırlamak için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, tarihi yolu yürüyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen İstiklale giden yolda 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', İnebolu Türk Ocağı önünde düzenlenen törenle başladı. Yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaploğlu, "Bugün İnebolu'da ve Kastamonu'dayız. Bugün tarihin yazıldığı topraklardayız ve anlamlı bir yürüyüşün, anlamlı bir destanın gençlerimizle birlikte yarınlara daha güçlü bilinçle, şuurla anılması gereken bir yerdeyiz. Bu anlamlı çalışmada ev sahipliğiyle, özverisiyle, katsısıyla, bu çabayı anlamlı kılan her bir Kastamonululara, İnebolulara, gençlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün tarihin en onurlu mücadelelerinden bir tanesini zaferle taçlandıran ve ardından da Cumhuriyetimizi kurarak, milli iradeyi milletimizin yolunu belirleyecek tek ve yegane unsun olarak belirleyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere meclisimizin ve milletimizin tüm kahramanları rahmetle minnetle yad ediyorum. Milletimizin bekası için mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizi ve kahramanlarımızı selamlıyorum" dedi.

"Türk kadınının yüreğinde yanan bağımsızlık ateşi, İstiklal ve İstikbal ruhunu ne kadar güçlü olduğunun ispatıdır"

İstiklal harbini bazılarının savaş olarak gördüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "İstiklal Harbimizi, bazıları her ne kadar savaş olarak görse de bu ülkeyi ve bu aziz milleti anlayamaz. Tam 1 asır yıl önce neler yaşandığını bilmeyenler, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta verilen mücadeleyi anlayamayanlar, Malazgirt ile başlayan İstanbul'un fethini, Balkan Savaşlarını, 1. Dünya Savaşı'nı, Trablusgarp Savaşı'nı, tarihi ve İstiklal Harbimize kadar gelen süreci tam olarak idrak edemeyenler milletimizi burada anlayamazlar. Bu aziz milletin kendi varlığına karşı kast edenlere vermiş olduğu İstiklal Mücadelesi, sadece kendi kurtuluşumuzu sağlamamış, dünya üzerindeki pek çok millete umut ve ümit olmuştur. Vatanın kurtuluşu için kadın erkek fark etmeksizin eli silah tutan herkes; 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' şuuruyla tek vücut olmuşlardır. Tarihte İnebolu'nun yeri başkadır, stratejik önemi bambaşkadır. İstanbul'dan gelen cephaneler, milli mücadeleye hazırlanan pek çok insanımız için Anadolu'ya İnebolu'dan açılan bir hat üzerinden sevk edilmiştir. Yüzlerce insan İnebolu üzerinden İstiklal Savaşına katılmışlardır. Milletimizi kurtuluşa götüren yolun adıdır İnebolu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, savaşın kazanılmasında çok etkili olan bu hattın önemini 'Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözüyle ifade etmiştir. İstiklal madalyalı tek ilçemizdir İnebolu. Kadınların, gözlerini kırpmadan özverili bir şekilde verdikleri mücadelenin destansı adıdır İnebolu. Kadınların bu anlamda üstün gayretleri tarihe çok ve çok güçlü bir şekilde altın harflerle yazılmıştır. Şerife Bacı'dır İnebolu, Halime Çavuş'tur İnebolu. Üzerindeki montu cephaneleri soğuktan korumak için üzerini örten Şehit Şerife Bacının adıdır İnebolu. Benim üşümem hiç mühim değil, bu cephaneler vatana ve millete lazım diyen Halime Çavuş'un adıdır İnebolu. Şerife Bacı'nın, Halime Çavuş'un hissiyatı, Türk kadınının bu aziz milletin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşinin İstiklal ve İstikbal ruhunun ne kadar güçlü ne kadar yüksek olduğunun ispatıdır" diye konuştu.

"Yarınlarımızı, gençlerimizle birlikte inşaa edeceğiz"

Türkiye'nin, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Gençlerimizin bu şanlı destana güçlü bir şekilde bir dirilişle, bir şuurla yeniden yaşaması için buradayız. Yarınlara güçlü bir şekilde yürürken tarihimizin bu zenginliklerini daha ciddi bir şekilde ifade etmek için buradayız. Gençlerimizle yarınlara bu güçlü yolu yürümek için buradayız. Tarihimizden almış olduğumuz inançla, şuurla daha sağlam bir şekilde yarınları gençlerimizle birlikte inşaa edeceğiz. Gençlerimiz İnebolu gibi, Çanakkale gibi, Sarıkamış gibi, Malazgirt gibi tarihin akışını değiştiren, çizgisini değiştiren olaylara bizzat yerinde anlayacaklar, öğrenecekler, o şuuru her daim güçlü kılacaklar. Çabamız bunun için, işte bu yüzden bu yıl 95 kilometrelik bu yürüyüşümüzü Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşümüzün bundan böyle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tıpkı 57. Alay gibi, Kıbrıs ve Sarıkamış gibi inşallah güçlü bir şekilde ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz için her türlü imkanı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz"

"Ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu tarihi mirası geleceğe taşımak için her daim güç tazeleyeceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Şuurumuzu ve bilincimizi hep diri tutacağız. Yılın her ayı gençlerimiz akın akın gelecekler İnebolu'ya. Ağrı'dan, Sakarya'dan, Muş'tan, Diyarbakır'dan, Edirne'den gelecekler. Bu şanlı ecdadın yolundan yürüyerek yarınlara güçlü yürüyüşümüzü zihinleriyle, iradeleriyle, var oluşlarıyla daha güzlü bir şekilde taşıyacaklar. Bu ruh, bu şuur ilelebet bu topraklarda canlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yaşamaya devam edecek. Hayatın her alanında bilimde, sanatta, kültürde, sporda, ekonomide, müteşebbis olarak daha güçlü bir şekilde kendisini yarınlara hazırlayan gençlerimiz var. Birde olaya adalet penceresinden bakın. Merhamet penceresinden bakan gençlerimiz var. Onlar kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar. Bu mukaddes emaneti yarın onlar daha güçlü bir şekilde daha yukarılara taşıyacaklar. Biz gençlerimize güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her imkanı onlar için seferber etmeye her türlü engeli onlarla birlikte onlar için bertaraf etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, elbette o gün var olan tehditler bugün başka bir şekilde tedavül ediyor. Hak ile batılın, iyi ile kötünün mücadelesi devam edecek ama biz, tıpkı geçmişte olduğu gibi bundan sonrada millet olarak, bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak tüm engellerin üzerine gitmeye ve birer birer bertaraf etmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye olma yolunda Dünyaya hak penceresinden, adalet penceresinden bakmaya devam edeceğiz, bu güçlü yürüyüşümüz her daim devam edecek. Ecdadımızın canları pahasına koruduğu devletimizi, istikbalimizin, istiklalimizin ve her karış toprağımızın kıymetini bilmeye devam edeceğiz. Bu toprakları, bu kutlu coğrafyayı kimseye yar etmeyeceğiz. "

"365 gün boyunca gençlerimizi anlamaları için tarihi değiştiren yerlere göndereceğiz"

Birkaç gün önce Diyarbakır'da olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Diyarbakır'da gençlerimizle birlikte uçurtma uçurduk. Yamaç paraşütü yaptık. Ondan önce Cudi Dağındaydık. Cudi Dağında tenis turnuvası düzenledik. Raket sesleri vardı. Öncesinde Zap suyundaydık Hakkari'de. Cennet vatanının her yeri ayrı bir yer. Bu cennet vatanımızın her yeri sımsıcak, her anamızın yüreği sımsıcak, tertemiz. Vatandaşımızın yüreğini, analarımızın kalbini ve şefkatini kimsenin istismar etmesine, kimsenin üzmesine müsaade etmeyeceğiz. Şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz bu mukaddes toprakları inşallah yine el birliğiyle ilelebet payidar kılma adına daha çok çalışacağız. Kastamonu'yu geçtiğimiz dönemki ziyarette köylere kadar dokunan spor adına çalışmalar yaptık. Bunların çıtasını yükselteceğiz. Bizim insanımızın her biri, her şeyiyle en güzeline layık. Yine bunları birlikte inşaa edeceğiz. İnşallah bu yürüyüşümüz, İstiklal yürüyüşümüz, İstikbalimize güven adıyla yaptığımız yürüyüşümüz, bizler İstikbalimize, gençlerimize, yarınlarımıza güveniyoruz. İnanıyorum Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşümüz, gençlerimiz açısından yarınlara olan anlamla mücadelemize belli bir misyonu ifade edecektir. Hamdolsun bu çalışmayı bu yıl pandemi kısıtlamalarına rağmen gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 365 güne yayarak gençlerimizi buraya göndererek tarihi, bu eşsiz kahramanlığı keşfetmelerine vesile olacağız. Hem gençlerimizin bir araya gelerek birbirlerini tanımasına hem Kastamonu'da ve İnebolu'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile olacağız" cümlelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşünü başlattı. Bakan Kasapoğlu, yürüyüşçüler ile birlikte yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüdü. Ayrıca programda Heyemola ekibi sahne aldı. Program kapsamında İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin taşınması sahnelendi. Yürüyüş 4 gün boyunca devam edecek ve 95 kilometre sonunda yürüyüşçüler, Kastamonu'ya ulaşacak. Öte yandan 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 100. yıl dönümü de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

