Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan kara yoluyla Bitlis'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu, valilik önünde Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Kasapoğlu'na Vali Çağatay tarafından Ahlat bastonu hediye edildi. Vali Çağatay, AK Parti milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler ve kurum amirleriyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, buradan da Belediye Başkanlığı'na geçti.