Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika

Brand&Sport Summit 2020

18.12.2020 15:57

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun, markaların tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun, markaların tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'da 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen ve markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonuna çevrim içi katılan Bakan Kasapoğlu, sporun markalar açısından önemine değindi.

Zirvenin, sporun tüm paydaşlarının katılması nedeniyle önemine vurgu yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Marka ve spor ilişkisi tüm yönleriyle yeni yaklaşımların ortaya atıldığı bir platform. Birçok profesyonel burada kendini ifade etme şansı yakalıyor. Spor, fiziksel aktivitenin çok ötesinde bir olgu. Tüm dünyada takip edilen, talep gören ciddi ekonomiyi içerisinde bulunduran ve gündem meydana getiren alanlardan biri. Bu nedenle üründen üretime, finansmandan insan kaynağına, araştırma geliştirmeden pazarlamaya kadar pek çok fonksiyonunu ortaya koyan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Sporun devasa bir endüstri olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sporcu, kulüp, kurum, tesisler, altyapı, seyirci ve bu anlamda arzı ortaya koyanlar ve talep edenler hep birlikle bu endüstrinin paydaşları ve bu endüstrinin ciddi şekilde büyüdüğünü, değiştiğini hep birlikte görüyoruz. Bu, birçok fırsatı da içinde barındıran bir konu. Markalar için sporun, başka hiçbir alanda olmayan güçlü bir yönü var. Adeta sihirli bir yönü var. Spor, insan hayatındaki pozitif alanlara temas eden, birlikteliği, beraberliği, kardeşliği güçlendiren ve sevgiyi, umudu büyüten, insanları ortak mutluluk ve heyecanda buluşturan bir yöne sahip. Bu özellikler, firmalara marka iletişimi açısından süreklilik ortaya koyacak biçimde mükemmel bir ekosistem kuruyor. Büyük markaların spora temas etmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Sporla hareket edenlerin bilinirliliği çok daha hızlı ilerliyor, bunu görüyoruz. İnsanların hayatına sporla dokunmak ve bu çerçevede markaların bir adım öne geçmesi önemli bir imkan olarak ortaya çıkıyor."

"Sponsorluk, kazan kazan ilişkisi"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sponsorlukta her iki tarafın da kazandığını dile getirdi.

Sponsorluk açısından önümüzdeki sürecin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Sponsorlukların standart reklamlara göre 4 kat yüksek farkındalık oluşturduğunu görüyoruz. Sponsorluk ilişkisi tek taraflı değil. Kazan kazan ilişkisi söz konusu. Sponsorlukta alanların da verenlerin de farklı bir sorumluluk alanı var. 2 tarafı da kapsayan bu sorumlulukların başarıyla yerine getirilmesi, sağlam bir altyapı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, 2004 yılında yapılan kanun değişikliğiyle sponsorların önünün açıldığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Türkiye olarak gerek yasal mevzuat gerekse hayata geçirilen uygulamalar noktasında ülkemiz ve tüm paydaşlarımız var güçleriyle çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıldan beri AK Parti olarak sponsorlukların etki alanını geliştirecek pek çok adım atıldı. Özellikle son 4 yılda bağımsız spor federasyonlarının sponsorluk gelirlerinin 2 misli arttığını görüyoruz. Sporda dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda gelişmelerin olması bizim durmamız gerektiğini değil, daha da çalışmamız gerektiğini, daha ileriye taşımamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu çerçevede federasyonlarımızın ve kulüplerimizin gücünü artırmamız lazım. Federasyon ve kulüplerin yöntemlerinde verimliliği ortaya koymak lazım. Şeffaflığı, ölçülebilirliği misyon olarak ortaya koymak lazım. Bu anlamda bakanlık olarak hedeflerimizden biri bu zemini daha da güçlendirmek."

Bu yıl yaptıkları çalıştay ile tüm paydaşları bir araya getirdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki süreçte spordaki değişim stratejisini, bir devrimi gerçekleştireceğiz. Gazi meclisimiz de bunu yasallaştırarak en güçlü şekilde spordaki yürüyüşümüzün yarınlarda var olması adına adım atacak. Herkes ortak gayeyle, sevgiyle bir araya geldi, bir araya geliyor. Farklı düşüncelerin aynı çatıda tartışılması çok önemli. Biz katılımcılığa, ortak akla ve tüm paydaşların kendini ifade etme çabasına çok önem veriyoruz. Ülkemizi mükemmel tesislerle donattık. Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya önem veren liderlik anlayışıyla ülkemizde profesyonel, yarı profesyonel, amatör olsun yarınlara ciddi ümitler vadeden bir altyapıyı birlikte tesis ettik. Bu yıl 2021 için inşallah önemli turizm organizasyonlarımız var. Türk insanın misafirperverliğiyle ülkemizin kaliteli hizmet sunumuyla en güzel organizasyonları biz gerçekleştireceğiz. Bu konuda iddialıyız. Artık talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz. Çok önemli organizasyonları başarıyla gerçekleşti. İnanıyorum ki ülkemiz geleceğine güçlü, emin adımlarla yürürken bu organizasyon gibi organizasyonlarla marka faaliyetlerimizde güçlenerek yoluna devam edecek. Bizler bakanlık olarak gençlerin, sporcuların bu alanda emek ortaya koyan herkesin yanındayız. Yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte düşünüp, gayret gösterdikçe olumsuzluklara da prim vermedikçe yarınlar çok daha güçlü olacak."

Brand&Sport Summit 2020
Brand&Sport Summit 2020
Brand&Sport Summit 2020
Brand&Sport Summit 2020
Brand&Sport Summit 2020

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika


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