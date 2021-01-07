Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Bucak Belediyesini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yarınlara çok daha güçlü şekilde yürüyüşüne devam edeceğini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Belediye anı defterini imzalayan ve kendisine ikram edilen meşhur Bucak salebinden tadan Kasapoğlu, salep ustası Aziz Gündüz ile fotoğraf çektirdi.

Ziyaretin ardından çıkışta açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde gençlik ve spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açtıklarını belirtti.

Kasapoğlu, yüzmenin en önem verdikleri branşlardan biri olduğunu ifade ederek, "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesinin ülke genelinde çok başarılı yürütüldüğünü vurguladı.

Bu doğrultuda Bucak'a yarı olimpik havuzu en yakın zamanda kazandıracaklarını aktaran Kasapoğlu, ayrıca ilçeye bin kişilik modern spor salonu kazandıracaklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, stadın modernizasyonunu, aydınlatmasını gerçekleştirip, nizami ölçeklerde antrenman salonu da kazandıracaklarını bildirdi.

Yurt inşaatını da en yakın zamanda tamamlamayı planladıklarına değinen Kasapoğlu, yerel yönetimler, milletvekilleri, sivil toplumla el ele verip, tüm gençliği kucaklayıp sporun her branşında hizmete devam edeceklerini kaydetti.

Kasapoğlu "Amacımız Bucak'ı, Burdur'u, tüm Türkiye'yi daha yukarılara taşımak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyoruz ki ülkemiz, 18 yıl öncesinden bugünlere nasıl geldiyse, yarınlara da çok daha güçlü bir şekilde yürüyüşüne devam edecek." ifadesini kullandı.

Üzerinde isminin yazılı olduğu Bucak Belediyesi Oğuzhanspor forması hediye edilen Kasapoğlu, Burdur programının tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.