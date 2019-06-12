Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bugünkü mücadele yarınlar için umut verdi"
34 dakika önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun açıklaması 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türkiye Laugardalsvöllur Stadı'nda karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:07 Kaynak: AA
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