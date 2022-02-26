Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da gençlik yatırımlarını hizmete açtı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da gençlik yatırımlarını hizmete açtı

26.02.2022 19:45
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da gençlik yatırımlarını hizmete açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürsu ilçesinde gençlik merkezi ve Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde Genç Ofis'in açılışlarını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürsu ilçesinde gençlik merkezi ve Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde Genç Ofis'in açılışlarını yaptı.

Bursa programı kapsamında Gürsu ilçesine geçen Kasapoğlu, gençlik merkezi açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında kentte bereketli bir program geçirdiklerini, açılan merkezin hayırlı olmasını temenni ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize değerli katkıları ve çabaları için teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde vatandaşımıza, milletimize, gençlerimize layık oldukları en güzel yatırımları ulaştırma noktasında gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlik merkezi sayısının 400'e yaklaştığını aktaran Kasapoğlu, inşa eden, ihya eden ve millet için çalışmayı bir vazife bilen hareketin mensupları olduklarını belirtti.

Yüzme havuzu ve spor salonu protokolü

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde hizmete alınan Genç Ofis'in açılış törenine katıldı.

Konuşmasında gençliğin kendilerinin en büyük gücü ve umudu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, Uludağ Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinin güzel sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti.

Genç Ofis'in bir başlangıç olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Milletvekillerimiz, başkanımız, valimiz ve rektörümüzle konuştuk, üniversitemizin sportif ihtiyaçlarına yönelik yüzme havuzu ve spor salonuyla ilgili protokolümüzü imzaladık. Yeni sosyal alanlarımızı, gençlik mekanlarımızı da inşallah bunun akabinde üniversitemize kazandıracağız. Uludağ Üniversitemizin ve gençlerimizin her daim yanında olacağız. İnanıyorum ki bu Genç Ofis, gençlerimizin hem bir araya gelecekleri hem üretecekleri bir mekan olacak." diye konuştu.

Açılışın ardından Kasapoğlu, Genç Ofis'i gezerek gençlerle sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu'na programları sırasında Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve milletvekilleri de eşlik etti.

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Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da gençlik yatırımlarını hizmete açtı - Son Dakika


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