Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:21 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle biraraya geldi. Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu saz eşliğinde "Çanakkale Türküsü"nü söyledi. Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle bir kafede buluşan bakan Kasapoğlu gençlerle sohbet etti.
Tatile çıkan çifte hırsız şoku: Tuvalet sifonunda sakladıkları altınları çaldılar Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi Bakan Selçuk, Diyarbakır'da öğretmenin veli tarafından darbedilmesine tepki gösterdi İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı