Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Çanakkale Türküsü"nü söyledi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle biraraya geldi. Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu saz eşliğinde "Çanakkale Türküsü"nü söyledi. Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle bir kafede buluşan bakan Kasapoğlu gençlerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çanakkale Türküsü nü söyledi

Mehmet Kasapoğlu, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:21 Kaynak: AA
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