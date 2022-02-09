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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti

09.02.2022 14:16

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Valiliğine ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Abdullah Ayaz tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ayaz, Kasapoğlu'na tuz lambası hediye etti.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Çankırı'nın hem merkezi hem de ilçeleri için spor ve gençlik yatırımları açısından çok çalıştıkları bir il olduğunu söyledi.

Sporu hem tabana yayma hem spordaki performansı artırma yönünde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bir yandan sporcu sayımız Çankırı genelinde artarken, bir yandan halkımızın tüm fertlerinin spora erişimini güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Hem portatif havuzlarımız hem Çankırı'nın merkezinde inşa etmiş olduğumuz yarı olimpik havuzumuz hızla devam ediyor. İnşallah onu en kısa zamanda milletimizle buluşturacağız." dedi.

Çankırı'nın hem gençlik hem de spor markası açısından güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hem devam eden çalışmalarımızı mütalaa ediyoruz hem yeni çalışmalarımızı planlıyoruz ve bu çerçevede şehrimizin vizyon projelerinden birini yine Bakanlık olarak spor vadisi çalışmamızı başlatıyoruz. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Pek çok imkanın içerisinde olacağı, gençlik merkezi de dahil olmak üzere spor yatırımlarının içerisinde olacağı bir vizyon proje. Bunu inşallah Bakanlık ve yerel iş birlikleriyle en güçlü şekilde Çankırı'mıza kazandıracağız. En kısa zamanda hem çok amaçlı bir antrenman merkezini hem de tenis kortuyla voleybol, basketbol ve futbol alanlarıyla bir spor sahası çalışmaları başlatacağız. Şehrimiz, gençlerimiz ve tüm Çankırı için hayırlı olmasını diliyorum."

Ziyarette AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da yer aldı.

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti

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Mehmet Kasapoğlu, Milletvekili, gençlik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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