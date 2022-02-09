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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle bir araya geldi

09.02.2022 17:18
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle türkü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle türkü söyledi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, Çankırı Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Esen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'ne geçen Kasapoğlu, burada kurslara katılan öğrencilerle sohbet etti.

Müzik atölyesindeki eğitmenlerin söylediği türkülere eşlik eden Bakan Kasapoğlu, piyano kursunda eğitim alan minik öğrencilerin performanslarını da dinledi.

Gençlik merkezindeki ders çalışan öğrencilerle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, buradaki görüşmenin ardından kentten ayrıldı.

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İsmail Hakkı Esen, Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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