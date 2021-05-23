Bakan Kasapoğlu, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışında, bunun bir başlangıç olduğunu, devamının geleceğini belirterek, "İnanıyoruz ki Şırnak'tan, Cizre'den, Silopi'den, ülkemizin dört bir yanından şampiyonlar çıkacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şırnak'taki temasları kapsamında Cizre ilçesine geçti.

Bakanlıkça Nur Mahallesi İdil Caddesi'nde yapımı tamamlanarak ilçeye kazandırılan Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, protokol, gençler ve sporcularla heyecan dolu bir gün yaşadıklarını belirterek, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kasapoğlu, gençlerin en büyük varlıkları olduğunu dile getirerek, yapılan sahalar, yurtlar ve tesislerin en kaliteli otellerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

"Ülkemizin dört bir yanından şampiyonlar çıkacak"

Spor tesislerinde gençleri bir araya getirdiklerine işaret eden Kasapoğlu, "Gençlerimiz birlikte, yan yana durdukça bir sevgi oluşuyor. Bu sevginin devam etmesiyle engelleri bir bir aşıyoruz. Şırnak'ta ilk defa Cudi Cup Tenis Turnuvası düzenledik. Bu bir başlangıç, bunun devamı gelecek. İnanıyoruz ki Şırnak'tan, Cizre'den, Silopi'den, ülkemizin dört bir yanından şampiyonlar çıkacak." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cizre'de Türkiye'nin en güzel gençlik merkezlerinden birinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilginin gücüyle, kültürle, sanatla, sporla hemhal olacak gençlerimiz. Bilimle ilgili gençlerimiz kendilerini geliştirecek ve yarınlara hazırlanacak. Burası 7 gün 24 saat gençlerle yaşayan bir merkez olacak ve gençlerimizin ikinci adresi olacak. Gençlik atölyeleriyle, 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanesiyle gençlerin bilgi düzeyi artacak. Her geçen gün çıtayı yükselteceğiz. Bunun en somut örneğini bugünkü açılışla gösteriyoruz. Bu merkezi genç kızlarımız, erkeklerimiz ve tüm vatandaşlarımızın istifadesine açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, daha sonra merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Kasapoğlu ve beraberindekiler, merkezi gezdi, basketbol oynayan gençlerle sohbet etti, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Daha sonra enstrüman çalan gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, Kürtçe şarkı söyleyen gençleri bir süre dinledi.

Açılış törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.