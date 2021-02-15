Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'ye geliyor - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'ye geliyor

15.02.2021 12:16
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'ye geliyor

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu akşam Denizli'ye gelecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu akşam Denizli'ye gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehre yapılacak yatırım ve projeleri istişare etmek üzere bu akşam Denizli'ye gelecek. İlk olarak Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek olan Bakan Kasapoğlu, daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Bakan Kasapoğlu'nun Denizli'deki programı, 16 Şubat Salı günü de sürecek. AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'na katılacak olan Bakan Kasapoğlu, ardından Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulacak Genç Ofis'in açılışını yapacak. Kente yapılması planlanan yeni stadyumun inşaat alanında incelemelerde bulunacak olan Bakan Kasapoğlu, daha sonra sırasıyla Pamukkale Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek programını tamamlayacak.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'ye geliyor - Son Dakika


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