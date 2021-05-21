Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması

21.05.2021 13:44
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin gelecek tasavvurları ve heyecanları, 'One minute' haykırışını devam ettireceklerini bizlere gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin gelecek tasavvurları ve heyecanları, 'One minute' haykırışını devam ettireceklerini bizlere gösterdi. Bu asil duruştan nasibi olmayan birileri, işi başka yöne çekmeye çalıştı, çalışacak ama bizler liderimizin arkasında bu kutsal yolda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesinin 10 bin bisiklet dağıtımı için Akkent Spor Köyü'nde düzenlediği törendeki konuşmasında, güzel bir manzarayla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gaziantep'in spor şehri olması yolunda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporu tabana yaymak istediklerini aktaran Kasapoğlu, bu anlamda 60'tan fazla spor dalına destek verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin insanlığın umudu olan bir ülke haline geldiğini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışının ve bu çerçevede zalimlere 'One minute' haykırışının tüm dünyaya büyük bir mesaj olduğunu biliyoruz. Bu hafta, Gençlik Haftası. Gençlerimizle bu haftaki çalışmalarımız bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin gelecek tasavvurları ve heyecanları, 'One minute' haykırışını devam ettireceklerini bizlere gösterdi. Bu asil duruştan nasibi olmayan birileri, işi başka yöne çekmeye çalıştı, çalışacak ama bizler liderimizin arkasında bu kutsal yolda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz."

Gençlerin bu ülkenin en büyük umudu olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Kahramanlarımızdan aldığımız emaneti, gençlerimize daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin önemine vurgu yaparak, "Gençlik merkezleri, gençlerimizin kendilerini geliştirmesi için tesis ettiğimiz mekanlar. Bunların sayılarını her yerde artıracağız. Gaziantep'te de Türkiye'de de ilçelerimizde de daha fazla gençlik merkezleri olsun istiyoruz. Gençlerimiz, tüm değerleriyle barışık, çağın gerektirdiği donanımla kapsanmış şekilde bilimde, sanatta, sporda güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gençlik ve Spor Bakanlığının son 3 yılda Gaziantep'e önemli yatırımlar yaptığına işaret ederek, "Biz göç alan bir şehiriz ve 1 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençlerimizin hayata dair birçok sorunu var. Kimi zaman asayişle kimi zaman başka bağımlılıklarla ilgili. İşte bu yapılan çalışmaların neticesinde inşallah pırıl pırıl gençlerimiz yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyelerin spora yatırımlarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biz daha önce 6 takdir belgesi alan 10 bin öğrencimize bisiklet dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugün de yine 10 bin başarılı öğrenciye bisiklet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Her yaştan herkesi spora teşvik etmek istiyoruz. Spor kulübümüz aracılığıyla 24 ayrı branşta yine 15 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız sporu halkta yaygınlaştırmak, herkesin spor yapmasını sağlamak."

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra bir süre bisiklet sürdü.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ahmet Uzer ve Müslüm Yüksel ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında da incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep, Şahinbey, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlere seslendi Açıklaması - Son Dakika


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