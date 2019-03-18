Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gümüşhane'de

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gümüşhane'de

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane Belediyesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gümüşhane'de, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane Belediyesini ziyaret etti.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Kürtün ilçesindeki cenaze törenine katılan bakan Kasapoğlu, daha sonra Gümüşhane Belediyesine geçti.

Burada Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından karşılanan Kasapoğlu, Çimen'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette Kasapoğlu'na Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ve ilgililer eşlik etti.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantının ardından Bakan Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt'a hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Irak, Mehmet Kasapoğlu, Gümüşhane, Güncel
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