Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gümüşhane'de

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane
Belediyesini ziyaret etti. Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Kürtün
ilçesindeki cenaze törenine katılan bakan Kasapoğlu, daha sonra Gümüşhane Belediyesine geçti.
Burada Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
tarafından karşılanan Kasapoğlu, Çimen'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Kasapoğlu'na Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti
Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş
, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ve ilgililer eşlik etti.
Daha sonra basına kapalı devam eden toplantının ardından Bakan Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt
'a hareket etti.