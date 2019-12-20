Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz' - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güreş bizim ata sporumuz, güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güreş bizim ata sporumuz, güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz." dedi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil müsabakaları için düzenlenen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmaya, "Güreş bizim ata sporumuz, güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz." sözleriyle başladı.

Spor branşları arasında güreşin yerinin ayrı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Güreşin, sporumuzun en önemli saç ayaklarından biri olması vesilesiyle bizde ayrı bir yeri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Pek çok sporcumuzla tüm dünyaya varan bir ününün olması, bizleri sevindiren bir tablo. Yeni jenerasyonun heyecan ve inançla yetişmesi bizleri mutlu ediyor. Güreşimizin geçmişte olduğu gibi geleceğinin de parlak, aydınlık olduğunu görüyorum. Bu tabloda emeği olan herkese, sporcu, teknik ekip, yönetici ve ailelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"En büyük sevinçlerimizi bu minderde yaşıyoruz"

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en başarılı olduğu branşın güreş olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "En büyük sevinçlerimizi bu minderde yaşıyoruz. Güreşçilerimizle çok daha fazla gurur duyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde önemli bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 4 kotamız var, kota müsabakaları da devam ediyor. Bu şampiyonada ve kota sürecinde tüm sporcularımıza başarı diliyorum. Güreş, toplumun her alanında rol model olacak insanların yetiştirilmesinde önemli bir branş. Güreşçilerimizin, pehlivanlarımızın kahramanlıklarıyla büyüdük, onlarla gurur duyduk. Bunu Bakanlık olarak, federasyon olarak yarınlara çok güçlü bir şekilde taşıyacağız."

Yaşar Doğu'nun koyduğu ideallerin peşinde olacaklarını ve gençleri yetiştirmek için büyük gayret göstereceklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Spor, futboldan ibaret değildir. Sporumuzda gerek futbol gerek diğer branşlar, her birinin yeri ayrı önemli. Spor demek, sağlık demek. Sporu tabana yayma adına her federasyonumuzla, kulüplerimizle, yerel yönetimlerimizle çok daha güçlü iş birlikleri ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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