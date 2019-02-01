Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hollanda'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hollanda'da

1 saat önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hollanda'daAMSTERDAM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve Genel Sekreteri Gijs de Jong ile bir araya geldi.

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hollanda'da

AMSTERDAM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve Genel Sekreteri Gijs de Jong ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Hollanda'ya geldi. Kasapoğlu programı kapsamında, Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve Genel Sekreteri Gijs de Jong ile bir araya geldi. Görüşmede altyapı çalışmaları, spor finansman modelleri, tesis yönetimi ve taraftar etkinlikleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkanı van Praag, Türkiye'deki pasolig uygulamasını iyi bir örnek olarak değerlendirdiklerini ve son dönemdeki tesisleşme hamlesinden etkilendiklerini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, van Praag'ı Türkiye'de bir futbol maçı izlemeye davet etti.
Karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle sona eren toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci ve Hollanda Eredivise ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi Işıtan Gün de yer aldı.
Görüşmenin ardından Kasapoğlu, Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Hugo de Jong ile görüşecek. Ardından Bakan Kasapoğlu, Ajax Futbol Takımının stadı Johan Cruiff Arena'ya ziyarete bulunacak.
Üniversiteli gençlerle de bir araya gelecek olan Kasapoğlu, STK'lar ile de ayrıca görüşmelerde bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

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