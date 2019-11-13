Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Isparta'da
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Isparta'da - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Isparta'da

7 saat önce

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediyesini ziyaret etti.

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Isparta'da

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Isparta'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]