Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Isparta'da
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-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:31 Kaynak: AA
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediyesini ziyaret etti.
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