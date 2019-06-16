Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - İSTANBUL
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- İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stant Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla ilgilenmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:42 Kaynak: AA
- İstanbul Üniversitesi
Beyazıt kampüsüne kurulan stant
Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla ilgilenmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stantta, sınava giren gençlerle ve aileleriyle buluştu.
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