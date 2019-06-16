Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - İSTANBUL

1 saat önce

- İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stant Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla ilgilenmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan...

- İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stant
Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla ilgilenmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stantta, sınava giren gençlerle ve aileleriyle buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:42 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]