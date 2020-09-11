Son Dakika | Bakan Kasapoğlu: "Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu: "Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz"

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye'de yapılan yüzme havuzu ve çok amaçlı sahaların açılış törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye'de yapılan yüzme havuzu ve çok amaçlı sahaların açılış törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Ümraniye Belediyesinin iş birliğinde ilçeye kazandırılacak 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve 20 adet çok amaçlı sahanın yapım çalışmaları sürüyor.

Bu tesislerden tamamlanan Topağacı mahallesindeki Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ile 6 adet basketbol, voleybol ve badminton oynanabilen çok amaçlı sahanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu katıldı.

Bakan Kasapoğlu: "Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz"

Açılış töreninde konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılan tesiste Beytullah Eroğlu gibi şampiyon sporcuları yetiştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin içeride ve dışarıdan pek çok engele, oyuna rağmen yoluna hızla devam ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde durmadan, yorulmadan, gayretle, inançla, bir ve beraber olarak devam edeceğiz. Ekonomisi, sanayisi, eğitimi ve sağlığında iddialı olduğumuz gibi sporda da iddiamız var. Hem de zirve iddiamız var. Bu iddiamızı iş birlikleriyle her geçen gün daha yukarılara taşımanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. İnşallah Beytullah kardeşimiz gibi göğsümüzü kabartacak, bizleri gururlandıracak, şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz." diye konuştu.

Beytullah Eroğlu'na elde ettiği başarılar ve yaşattığı gururlar için teşekkür eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Beytullah kardeşime teşekkürlerimi, başarıları ve tebriklerimi iletiyorum. Buralardan Beytullahlar ve yarınların başka yıldızlılarını yetiştireceğiz. Tesisimiz, Ümraniye ve İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Ümraniye'nin her ferdi için her imkanı sunmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tesis 4 ayda tamamlandı. Bunun için başta başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yüzme, bakanlık olarak en önemli projelerimizden birisi. Bu yaz havuz olmayan yerlere 100 adet portatif havuz kurduk. Bir yandan inşaatlarımız devam ediyor. Pek çok tesis Türkiye'nin dört yanında yükseliyor. Hem havuzlarımız var hem de su kaynakları olarak zengin bir ülkeyiz. O yüzden 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Bu yıl 1 milyon kişi hedefi koyduk. Bunu, pandemiye rağmen gerçekleştireceğiz. Yüzme bilmeyen kalmayacak iddiasındayız. Bakanlık olarak tüm kurum, kuruluş ve kulüplerle iş birliği halindeyiz. Geçen hafta Sivas'ta mükemmel bir havuz açtık. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dört bir yanında açılışlarımız olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde spor hamlesi başlattığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Başlatılan spor hamlesini ilçe ilçe nakış dokur gibi dokuyarak devam ettireceğiz. Bizim siyasetimizde üretmek, hizmet etmek, taş üzerine taş koyma var. Birileri temel atmama üzerine törenler düzenlesin, biz onlara inatla bu ülkenin güzel insanları için üretmeye, çabalamaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin insanına, gencine, kadınına güveniyoruz. Kadınlar toplumun öncüsü ve lideri. Bu tesisler, kadınlarımızın öncülüğünde, onların istedikleri erişim standartlarına göre dizayn edildi. Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz demeden toplumumuzun tüm kesimlerinden isteyen herkesi sporla buluşturacağız. Sosyal, ruhsal ve bedensel anlamda çok önemli olan sporu el birliğiyle yaygınlaştıracağız."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019'da sporda büyük başarılar elde edildiğini hatırlatarak, "Spordaki atılımımızın her gün başarılarla taçlanacağını düşünüyorum. 2019'da sporcularımızın pek çok branştaki başarıları göğsümüzü kabarttı. Bunlar öncü müjdeler. Bu müjdeler, Türkiye'nin dört bir yanında yetişen her branştan sporcuyla gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda taçlanacak. A Milli Futbol Takımı'mız geçen yıl çok ciddi başarılara imza attı. Bugün de futbol sezonu başlıyor. Dostluğun kardeşliğin, en öndeki amaç olduğu, dostça ve kardeşçe rekabetin ciddi derecede yaşanacağı, sonunda da hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar diliyorum. İnşallah bu pandemiyi hızlıca atlatalım ve seyircisi, teknik ekibi, yöneticisiyle herkesin dostça tribünde olduğu bir ortama kavuşmayı diliyorum. Tüm futbol camiasına, başarı, sağlık ve esenlik diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Ünsal: "Gençlerimizi spor tesislerine davet ediyoruz"

Kaymakam Cengiz Ünsal, gençleri ilçedeki tesisleri kullanmaya davet etti.

Ümraniye'nin sosyal ve ekonomik açıdan birçok gelişme gösterdiğini aktaran Ünsal, "Açılışını yapacağımız tesislerin bu gelişmelere katkı sağlayacağını düşünüyorum. Adını milli paralimpik yüzücümüz Beytullah Eroğlu'ndan alan tesisimiz uluslararası standartlarda bin 783 metrekare kapalı alana sahip. Gençlerimizi, uluslararası organizasyonlarda ülkemize toplamda 34 altın, 24 gümüş ve 9 bronz madalya ile gururlandıran Beytullah Eroğlu'nu örnek almalarına ve ilçemizde bulunan spor tesislerine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beytullah Eroğlu gibi sporcular yetişmesini hedeflediklerini dile getiren Ünsal, "Bu ülkenin daha çok Beytullahlar yetiştirerek her türlü spor dalında dünya ile yarışacak, büyük başarılar ortaya koyarak İstiklal Marşımızı dinlettirecek yetenekleri olduğuna inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hayali olmayanın istikbali olmaz.' diyor. Eğer Beytullah kardeşimiz gibi hayallerimizin peşinden gitmezsek ancak başkalarının hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı oluruz. Biz çocuklarımızdan ve gençlerimizden kendilerinin, ailelerinin ve ülkelerinin geleceğiyle ilgili hayaller kurmasını istiyoruz. Bugün kurulacak hayallerin ülkemizin geleceğini inşa edeceğini unutmamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Yıldırım: "Gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Yıldırım, tesislerin gençler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Göreve geldiğimiz günden beri yaşanılabilir bir Ümraniye için çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlere verdiğimiz önemle başta gençlerimiz olmak üzere insanımıza dokunan projeler üretmeye gayret ediyoruz. Ümraniye'mize yakışır projeler yapıyor ve bir bir hizmete açıyoruz. Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'muzun tüm Ümraniyelilere, özellikle de gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İsmet Yıldırım, Bakan Kasapoğlu'nun Ümraniye için yaptığı hizmetlere değinerek, "Sayın Bakanımız, Ümraniye'yi ilk ziyaretinde bize 3 yüzme havuzu sözü vermişti. Biz de kısa sürede çalışmaları başlattık. Kısa süre içinde 3 havuzdan birini açıyoruz. Bunu da 4 ayda bitirdik. İnşallah diğer ikisini de birer ay aralıklarla hizmete açacağız. Toplamda 5 havuza kavuşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Önlerinde ciddi projeler olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Ümraniye'ye ayrı bir değer veriyor. İki tane 2 bin 500'er kişilik olimpik yüzme projeleri için çalışıyoruz. Arsası hazır, projeleri çalışılıyor. İnşallah 1-2 ay için temellerini atarız. Spor köyü projesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hekimbaşı tarafında 250 dönem arazi üzerinde 22 ayrı dalda spor yapılabilecek, 350-400 milyon liraya mal olacak bir spor köyü projesi var. Bu tesisler gençlerimizin gelişmesine katkı sağlayacak, spor alışkanlığını kazandıracak."

Beytullah Eroğlu: "Çok teşekkür ediyorum"

Dünya şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu ise yüzme havuzuna kendi isminin verilmesinden dolayı teşekkür ederek, "2017'de Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı göndere çektirip bütün dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinlettiğim andaki duygularımı yaşıyorum. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Tesisimiz, inşallah örfümüze, adetlerimize, ahlaki değerlerimize sahip çıkan, gelecekte bayrağımızı dalgalandıracak nice sporcular yetiştirmesine vesile olur." diye konuştu.

Ümraniye'de biri Atakent, diğeri ise Parseller mahallesinde olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu ile 14 adet çok amaçlı sahanın yapımına devam ediliyor.

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Kasapoğlu: 'Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz' - Son Dakika


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