Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Kasapoğlu, İnebolu ilçesinde İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nın başlangıç törenine katıldı.

Burada 76 bisikletçinin 4 kategoride katıldığı 95 kilometre sürecek yarışı başlatan Bakan Kasapoğlu, sporculara başarılar diledi.

Kasapoğlu, daha sonra Heyamola Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izledi.

İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı, Kastamonu'da sona erecek.