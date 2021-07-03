Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de esnafı ve Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında esnafı ziyaret etti, daha sonra Gençlik ve Spor Buluşması'nda Bayraklı'da gençlerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programda Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

İzmir programı kapsamında son olarak Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir için çok bereketli bir günü yaşadıklarını söyledi.

Kasapoğlu, gün içinde imzaladıkları yatırım protokolü ile İzmir'in ilçelerini gençlik ve spor yatırımlarıyla yeni bir döneme kavuşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Karşıyaka Spor Kulübünde kongre günü olduğunu anımsatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kongrenin spor camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'deki spor yatırımlarımız özellikle son süreçteki statlarımız Göztepe, Alsancak Stadı, az önce orayı da ziyaret ettik, orası da tamamlanmak üzere ve Karşıyaka Stadı. Süreçleri kamuoyu tüm detaylarıyla biliyor. Bakanlık olarak bu süreçte katkı, iş birliği noktasında, tüm teklifleri birlikte gerçekleştirme noktasında karar aldık. Karşıyaka Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve kulüple gerçekleştireceğimiz protokolle stadın tamamlanması, biliyorsunuz statta bir temel ve birtakım faaliyetler gerçekleştirildi, Karşıyaka'nın seyircisiyle ve camiasıyla buluşması yönündeki iş birliği kararını da almış olduk. Hem protokolümüzün hem bundan sonraki tahsis sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması ve stadın da bir an evvel spor camiasıyla, Karşıyaka'yla ve halkımızla buluşmasını temenni ediyorum."