Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de

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Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu