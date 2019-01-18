Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de

15 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi açısından çok önemli bir sistemle yola devam ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi açısından çok önemli bir sistemle yola devam ediyoruz" dedi.

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Köln kentine geldi. Bakan Kasapoğlu programı kapsamında Köln ve çevresinde bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak Yunus Emre Enstitüsü Spor Kulübü temsilcileri ve sporcularla bir görüştü.

Ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Almanya'daki Türk kökenli vatandaşların Türkiye için önemli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, değerli sporcu arkadaşlarım, genç hisseden kardeşlerim özellikle sizlere selam ve muhabbetlerimi iletmek istiyorum" dedi. 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni bir yapılanmaya gidildiğini belirten Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi açısından çok önemli bir sistemle yola devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Salı günü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada gerçekleştireceği temaslarından bahsettiğini söyleyen Kasapoğlu, "Bu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı, selamlarını ve muhabbetlerini iletmemi söylediler" ifadelerini kullandı.

"Bizler bugün bu makamlardayız, yarın sizlere emanet edeceğiz" diyen Kasapoğlu, "Sizlerin katkıları gerçekten ülkemizin geleceği çocuklarımızın yarınları için önemli" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - KÖLN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:03 Kaynak: İHA

Almanya, Köln, Mehmet Kasapoğlu, Politika
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