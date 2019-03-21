Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Kulüplerin Yönetim Anlayışı, Şeffaflık ve Rasyonellik Öne...
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Kulüplerin yönetim anlayışı, şeffaflık ve rasyonellik öne çıkarılarak çok daha farklı bir şekilde dönüşmeli."
Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu: "Kulüplerin yönetim anlayışı, şeffaflık ve rasyonellik öne çıkarılarak çok daha farklı bir şekilde dönüşmeli."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor
Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum