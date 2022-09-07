Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yerleştirme sonuçlarında tarihimizin en yüksek oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! - Son Dakika

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