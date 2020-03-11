Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde... - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil" - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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