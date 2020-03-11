Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde... - Son Dakika Spor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil" - İSTANBUL
Son Dakika Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı "Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı