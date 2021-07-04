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Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu

04.07.2021 02:18

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde Bakanlığın gerçekleştirdiği yatırımları inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde Bakanlığın gerçekleştirdiği yatırımları inceledi.

İzmir'de katıldığı programların ardından Ankara'ya kara yoluyla dönen Bakan Kasapoğlu, inşaatı tamamlanan Gençlik Merkezi ve restorasyonu devam eden Kız Pratik Sanat Okulunu ziyaret etti.

Bakanlık tarafından ilçede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, aile çay bahçesinde vatandaşlar ile sohbet etti, çocuklara top ve kitap dağıttı.

Kasapoğlu'nun, Kula Ülkü Ocaklarına yaptığı ziyarette Başkan Uğur Çakan, Bakanlık tarafından gönderilen masa tenisi için teşekkür etti.

AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililer ile görüştü.

Ziyaretlerde Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Baytok ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretleri sonrasında Ankara'ya kara yoluyla hareket etti.

Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu
Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu
Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu
Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu

Mehmet Kasapoğlu, Hisarcık, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kula'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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