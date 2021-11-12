Üye Girişi
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı

12.11.2021 14:11

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhur İttifakı ile tüm tuzakları yine birlikte bozacağız. İnşallah hem 2023'ü hem de sonrasındaki hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhur İttifakı ile tüm tuzakları yine birlikte bozacağız. İnşallah hem 2023'ü hem de sonrasındaki hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Manisa'da temaslarda bulunan Kasapoğlu, ilk olarak Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Daha sonra MHP Manisa İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile de makamında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bakan Kasapoğlu'na yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret eden Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok farklı noktalardan ileriye taşıdıklarını belirtti.

2002'den bugüne kadar birtakım engellemelerle karşılaştıklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Farklı tuzaklarla, sabotajlarla karşı karşıya kaldık ama milletimizden, teşkilatımızdan aldığımız güçle her birini birer birer bertaraf ettik. Önümüzde yeni bir hedefimiz var. Vizyonlarımız geniş ve bu hedeflerimizi birer birer sizlerle gerçekleştireceğiz. Bizim farkımız şu; AK Parti olarak hedefleri bir yandan gerçekleştirirken bir yandan da yeni hedefler belirleyeceğiz. Çünkü hiçbir şey durağan değil. Tüm dünyada değişen, gelişen, dinamik bir süreci yaşıyoruz. Cumhur İttifakı ile tüm tuzakları yine birlikte bozacağız. İnşallah hem 2023'ü hem de sonrasındaki hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir şekilde oyuna gelmeden fitneye, dedikoduya, bozgunculara kanmadan istikamet üzerine yürümemiz gerekiyor. Bunu birlikte başaracağız."

Spor bilimleri fakültesi açıldı

Kasapoğlu, sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi açılışına katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Kasapoğlu, "Üniversiteler bir ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Üniversitelerin bu çerçevede üretken olması, bu bağlamda gayretleri ülkelerin gelecekleri açısından çok büyük öneme haiz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteleri en önemli paydaşlardan biri olarak gördüklerini vurgulayan Kasapoğlu, bu doğrultuda yapılan çalışmaların kendilerini de heyecanlandırdığını anlattı.

Manisa'da açılışını yaptıkları kurumun ülkenin en köklü spor bilimleri fakültelerinden biri olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "İlk 3'ünden birisi. Bu modern tesisler hem spor hem akademik camiamıza hem de ülkemizin spor yarınlarına çok ciddi katkıları olacak bir çalışma. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise fakülte hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren Kasapoğlu ve protokol üyeleri, yeni binayı gezdi.

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı

Mehmet Kasapoğlu, Yaşar Karadeniz, Cumhur İttifakı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı - Son Dakika


Son Dakika

Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı 14:21 Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş 14:08 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor 14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde 13:13 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş

Son Dakika Haberleri
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli         
14:11
Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti         
14:08
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!         
13:20
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
13:02
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor bilimleri fakültesini açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement