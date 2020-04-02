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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı