Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İbrahim Çolak tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren İbrahim Çolak'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.