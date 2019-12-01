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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli judocuları kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli judocuları kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, erkeklerde altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya elde eden Mehmet Can Topal için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal'ı yürekten kutluyorum. Sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başta kıymetli aileleri olmak üzere sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Millilerimize bundan sonraki tüm müsabakalarda başarılar diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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