Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Milli Takım Kampında Ciddi Bir Dinamizm Var. Hocamızla Birlikte...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Milli Takım Kampında Ciddi Bir Dinamizm Var. Hocamızla Birlikte...

56 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Milli takım kampında ciddi bir dinamizm var. Hocamızla birlikte oluşan bir sinerji var. Yarınlar adına umutluyum."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Milli takım kampında ciddi bir dinamizm var. Hocamızla birlikte oluşan bir sinerji var. Yarınlar adına umutluyum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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