Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Develili gençlerden anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Develili gençlerden anlamlı hediye - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Develili gençlerden anlamlı hediye

6 saat önce

Develili taekwondocu gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Develili gençlerden anlamlı hediye, System.String[]

Develili taekwondocu gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.


Sporcular ziyaret sırasında Kasapoğlu'na Türk Bayrağı hediye ederken aynı zamanda Develi'ye davet etti.


Ziyaret ve hediye için teşekkür eden Muharrem Kasapoğlu "Develi'ye gelip Develi cıvıklısı yemek şart oldu" dedi. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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