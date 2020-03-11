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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Develili gençlerden anlamlı hediye
6 saat önce
Develili taekwondocu gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Develili taekwondocu gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Sporcular ziyaret sırasında Kasapoğlu'na Türk Bayrağı hediye ederken aynı zamanda Develi'ye davet etti.
Ziyaret ve hediye için teşekkür eden Muharrem Kasapoğlu "Develi'ye gelip Develi cıvıklısı yemek şart oldu" dedi. - KAYSERİ
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