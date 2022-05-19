Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs kutlaması

19.05.2022 10:18
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık ateşi 103 yıl önce bugün, Samsun'da yakıldı. Aziz milletimizin boyun eğmeyeceğini, hiçbir koşulda himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vesileyle milli bağımsızlığımız için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Onlar Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ettiler. Dün olduğu gibi bugün de bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında milli mücadele ruhunu taşıyan tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.

Hedef; Atatürk'ün 10. Yıl Nutuk'unda çizdiği yöndür: 'Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız.'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

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Kaynak: AA

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