Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik

13.04.2022 18:12
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, " Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaray HDI Sigorta takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Arkasspor kupayı istiyor Arkasspor kupayı istiyor

Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Arkas Spor, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement