Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gündeme ilişkin değerlendirme (2) Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gündeme ilişkin değerlendirme (2) Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gündeme ilişkin değerlendirme (2) Açıklaması

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Evde kal hareketsiz kalma" projesini bugün başlatacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gündeme ilişkin değerlendirme (2) Açıklaması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Evde kal hareketsiz kalma" projesini bugün başlatacaklarını söyledi.

A Haber'in canlı yayın konuğu olan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sporu teşvik etme adına 'Evde kal hareketsiz kalma' kampanyamızı bugün başlatıyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, "Tanıtım ve iletişim çalışmalarımızla evde olan herkesin basit de olsa egzersiz yapma adına, spor imkanlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Pek çok vatandaşımız evde aileleriye bu süreci geçirdiği için farklı spor imkanlarını teşvik etme adına, bir takım tanıtıcı faaliyetlerimiz var. Görseller, kamu spotu tarzında çalışmalarımız televizyon ve sosyal medyada yer almaya başlayacak. Nerede olursak olalım hareketli olmayı sağlamamız gerek. Hareket etmek sağlık açısından çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda. Bu yaşadığımız süreç daha limitli bir alanı kapsadığı için 'Evde kal hareketsiz kalma' kampanyamızı da bu vesileyle başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"21 bin 700 vatandaşımızı misafir ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda askere alınacakları yurtlarda misafir ettiklerini aktararak, "Askerlerimizi, Savunma Bakanlığı'mızın talebi doğrultusunda Tunceli, Şanlıurfa ve Iğdır'da 14 gün misafir ediyoruz." dedi.

Türkiye'deki yurt kapasitesinin hiçbir ülkede olmadığının altını çizen Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"700 bine yaklaşık yatak sayısı ve bu yatak sayısı sadece bir durumu ortaya koymuyor, yurtlar imkanlarıyla dört dörtlük bir barındırma anlayışını da gösteriyor. 2002 yılında 190 bine yakın kapasite varken bugün 700 bine yakın kapasiteye ulaştık. 2002'de 16 kişilik odalar, her katta bir lavabonun olmasından bugün gelinen nokta bir vizyonu ortaya koyuyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır takip ettiği bir konudur, yurtların imkanlarıyla öğrencilerimize evlerini aratmaması. Öğrencilerimize yuva olan yurtları, zor günlerde milletimizin diğer fertlerine açtık. Ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarda bugün 21 bin 700 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Karantina geçtikten sonra inşallah yine öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Milletimizin imkanlarıyla yaptığımız yurtlar yine bu milletin tüm evlatlarına bu zorlu süreçte ev sahipliği yaptı. Memleketlerine dönemeyen yurt dışı kökenli misafirlerimiz de var. Cezayirli ve benzeri... Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimiz var. Afrika'dan Sudan'dan Mısır'a dünyanın dört bir yanından 21 bin vatandaşımız yurtlarda. Her gün çok farklı mesajlar alıyorum. Kanada'da kalan bir gencimiz, 'Orada kaldığımız yurtta, burada kaldığım yurtların 4'te 1 imkanına sahip değildim.' diyor."

Yurtlarda misafir edilen vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri için de çaba sarf ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, "Vatandaşlarımızı daha kaliteli vakit geçirmeleri adına bakanlığımızın çok ciddi kültür çalışmaları var. Bakanlığımızın Türk ve dünya klasikleri adına güzel yayınları var. Bu yayınlarımızdan gerek öğrencilerimize gerek diğer misafirlerimize takdim ediyoruz. Herkese en az birer kitap dağıttık. 20 binden fazla kitap dağıttık. Amacımız gençlerimizin sadece internette değil, okuyan, üreten, düşünen, analiz eden gençler olması adına kitabı teşvik eden bir bakanlığız. Kitaplarımızı misafirlerimize takdim etmek ayrı bir mutluluk oldu. Yurtlarımızda öğrencilerimize olduğu gibi kalan misafirlerimize de internet hizmeti sunuyoruz. Yurtlarımızdaki zorlu süreçte. Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu personelimizin gece gündüz vefakarlıkları, çabaları bizler için çok önemli. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bakanlıktaki mesai arkadaşlarıma, İçişleri Bakanlığı'mıza, Kızılay ve AFAD'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Günde yaklaşık 40 bin maske üretiyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerindeki gençlerin maske üretimi de yaptıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"2019'u gönüllük yılı ilan etmiştik, bu devam edecek. Gençlerimiz biz de varız dedi ve maske ihtiyacına yönelik çok ciddi bir faydayı ortaya koyan, her ildeki gençlik merkezimiz günde yaklaşık 500 maske üretiyor. 81 ildeki gençlik merkezlerimizde günde yaklaşık 40 bin maske üretiyoruz. İnşallah bunun sayısını arttıracağız. Maskeler gerek seri üretimi gerek maliyeti açısından rekabetçi bir durumu da ortaya koyuyor. Gençlerimizin ürettiği maskelerin piyasa ve maliyet açısından da iddialı olduğunu belirtmek istiyorum ama önce sağlık. Bunlardan tüm ihtiyacı olanlara, sağlık müdürlüklerimiz, hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ücretsiz olarak takdim ediyoruz."

(Bitti)

Mehmet Kasapoğlu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:00 Kaynak: AA

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