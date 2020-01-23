Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanan milli judocuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanan milli judocuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonun ilk gününde erkekler 60 kiloda gümüş madalya kazanan Mihraç Akkuş ile kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan Tuğçe Beder için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


" İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcularımız Mihraç Akkuş ile Tuğçe Beder aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdılar. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan bu önemli organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Tel Aviv, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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