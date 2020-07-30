Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:25

Kaynak: AA

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