Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan vatandaşlara videolu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için hazırlanan videolarla vatandaşlara mesajını iletti.

A Milli Takım ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların sahalarındaki başarılarının hatırlatıldığı videolar, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın! Evinde kal Türkiye." mesajıyla sona erdi.