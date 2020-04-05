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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan vatandaşlara videolu "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için hazırlanan videolarla vatandaşlara mesajını iletti.
A Milli Takım ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların sahalarındaki başarılarının hatırlatıldığı videolar, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın! Evinde kal Türkiye." mesajıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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