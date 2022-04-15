Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

15.04.2022 20:52

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Programları kapsamında Elazığ'dan askeri helikopterle Tunceli'ye geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli Valiliği önünde Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri ve sporcular tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu daha sonra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan kentle ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığına geçen Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, 2023 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, "Hepinize bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor" dedi.

Munzur Erkek Yurdu'nda gençlerle sohbet programına da katılan Bakan Kasapoğlu daha sonra Tunceli Kız Yurdu'nda gençlerle iftarda buluştu. Bakan Kasapoğlu, Genç Ofiste gençlerle buluşmasının ardından programını sonlandırdı.

(Ercan Topaç/ İHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
20:54 Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor
20:52 İBB: İndirim talebini 48 saatte uygularız
20:44 Mansur Yavaş, öğrenciler için toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek
20:37 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
20:36 Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor
20:32 Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı
20:31 Sokak köpekleriyle ilgili paylaşım yapan Tilbe: "İnsan öldüren köpekleri alın" dedim
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 21:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement