Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öykü yarışması ödül törenine katıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öykü yarışması ödül törenine katıldı

29.10.2020 17:23
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öykü yarışması ödül törenine katıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Asım Gültekin anısına düzenlenen "Bir Sonbahar Öyküsü - I. Gençler Arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Asım Gültekin anısına düzenlenen "Bir Sonbahar Öyküsü - I. Gençler Arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.

Bakanlıktaki törende konuşan Kasapoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığına işaret ederek, "Çok önemli fedakarlıklar üzerine bina edilmiş Cumhuriyetimizi, ilelebet payidar kılma adına tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet olarak, gayret, azim ve inançla çalışacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunda, istiklal mücadelesinde bizler için kendini feda etmiş askerlerimizi, gazi ve kumandanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedefleri kapsamında, ilelebet payidar olma doğrultusundaki çalışmalarının, azim, inanç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle tüm hızıyla devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "İçeriden ve dışarından elbette birtakım engellemeler ve tuzaklar olacaktır ama bugüne kadar olduğu gibi inşallah yine aynı şekilde azim ve inançla her birini yenmeyi ve her birinin üstesinden gelmeyi millet olarak başaracağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yarışmaya büyük bir katılım olduğunu kaydederek, "Gençlerimizin kitap ve edebiyatla bu anlamlı birlikteliğini, heyecanını görmek bizleri mutlu etti. Bu vesileyle başta, bu anlamlı yarışmaya katılan tüm gençlerimizi kutluyorum. Başarılı olan gençlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Asım Gültekin, dergicilik, fanzinler, dergi fuarları, umut, ümit demek"

Yarışmanın 22 Temmuz'da hayatını kaybeden Asım Gültekin adına yapılmasının oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Asım Gültekin, kimimize göre yazıdır, kimimize göre kitap... Ağabeylik, kardeşlik, dostluk, fedakarlık demek, hiçbir beklentisi olmaksızın yardıma koşmak demek... Dergicilik, fanzinler, dergi fuarları, umut, ümit demek... Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören demek... Ankara'ya geldiğinde ziyaret ettiği kişilerden biriydi. Asım Gültekin'in çağrıştırdığı pek çok konu, kavram ve kişi var. İnanıyorum ki onun elinden tuttuğu değerli gençler, onun o güzel ruhundan aldıkları ilhamla, yarının dergicileri, yazarları, düşünce insanları olacak."

Öykü yarışmasına ilk kez düzenlenmesine ve pandemi döneminde yapılmasına rağmen çok büyük ilgi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, pek çok gencin edebiyata ve yazı hayatına bu vesileyle ilk adımı attığına işaret etti.

"Gençlerimizin nitelikli olması gerekiyor"

Muharrem Kasapoğlu, en büyük umudun gençler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"20 milyondan fazla gençle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu manada gençlerimizin nitelikli olması, günümüz dünyasının maalesef, birtakım pragmatik, kendini düşünen, bencil teşriflerine rağmen fedakar, özverili, takım ruhuyla düşünen, gayret gösteren, analiz eden, üreten, tefekkür eden ve gerektiğinde itiraz eden, insanlara faydalı bir gençlik olması gerekiyor. Bu nedenle, yazı hayatının, gençlik için önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanal dünyanın bu kadar güçlü olduğu, yazıyı bir manada ötekileştiren bir çağda bu çalışmaları ve gayretleri çok önemli bir hamle olarak görüyorum."

Törende 50 genç ödüllendirildi

Türkiye dışında KKTC, Kırgızistan, Suriye, Almanya ve Fransa'dan da başvurunun yapıldığı yarışmaya 1735 öykü gönderildi. 13-17 ve 18-24 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, her iki kategoride dereceye giren 50 genç ödüllendirildi.

Etkinliğe katılanlar arasında Asım Gültekin'in eşi Nurdan Gültekin ve çocukları, kardeşi Rabia Önder, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, yazar ve yapımcı Bekir Develi, yazarlar Mevlana İdris, Gökhan Özcan, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Saadettin Acar ile Mehmet Ali Gültekin ve Burak Gültekin yer aldı.

Mehmet Kasapoğlu, Asım Gültekin, Sonbahar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öykü yarışması ödül törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine çıkarıldı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı         
17:19
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
16:02
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor         
10:29
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu         
10:14
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öykü yarışması ödül törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei