Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz' - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz"

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, görüşmede koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.


Paralimpik sporculara hitaben "Sizleri özledik" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç geçtikten sonra hep birlikte buluşacağız, hasbihal edeceğiz, sevinçlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


Tüm dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Zor bir süreci tüm dünya olarak yaşıyoruz, bunu hissediyoruz. Hamdolsun ülke olarak her zaman, zor anlardaki dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz, herkese örnek olacak nitelikte. Gerek bu sürecin başarıyla yönetilmesi gerekse halkımızdaki bilinç ve bu sürece verilen destek çok mühim bir tabloyu ortaya koyuyor. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık ve diğer alanlardaki altyapısının güçlü olduğuna değinerek, "Ülkemizin sağlık altyapısı ve diğer konulardaki altyapısı sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son 18 yılda ortaya koyduğu vizyonun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Sağlık altyapısı, hastanelerimiz, hekimlerimiz, diğer sağlık çalışanlarımız ve dev sağlık yatırımları, ne kadar gerekli, ne kadar vizyoner bir icraat anlayışının olduğunu ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte bakanlık yurtlarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:


"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye'nin dört bir yanında, ilçelere kadar olan yurtları şu anda çok önemli bir hizmeti ifa ediyorlar. Son 18 yıldaki vizyoner bakış açısı ve güçlü liderliğin etkilerinin böyle zamanlarda ne kadar güçlü bir şekilde çıktığını gözlemliyorum. Hamdolsun ülkemiz, pek çok gelişmiş olarak addedilen ülkelerin önünde daha başarılı bir şekilde bu süreci yönetiyor. Millet olarak hep birlikte dayanışma gücümüzle, birlik beraberlikle bu sürecin üstesinden geleceğiz. Buna inanıyoruz."


"SİZLER HER ZAMAN BİZİM GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN ARKADAŞLARIMIZSINIZ"


Bakan Kasapoğlu, paralimpik oyunlarına kota alan sporcuların bu süreçte daha güçlü çıkacağına inandığını söyledi.


Paralimpik sporcuların uluslararası organizasyonlarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sizler her zaman bizim göğsümüzü kabartan arkadaşlarımızsınız. Engelleri aşan arkadaşlarımız olarak sizinle gurur duyduğumu her zaman ifade ediyorum. Bir kez daha bu süreçte gösterdiğiniz tavır ve asil duruş nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bu süreçten daha güçlü çıkacak inançta ve fiziksel hazırlık nedeniyle dinamizmde olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerin yine uluslararası organizasyonlarda ve paralimpik oyunlarda bizi gururlandıracağınıza inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti.


Vatandaşlara "Evde Kal Hareketsiz Kalma" çağrısını yenileyen Bakan Kasapoğlu, "Yaşadığımız süreçte 'Evde kal' anlayışımız gereği, izolasyon mantığı gereği evlere yönelik bir platform da kurduk. 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' anlayışıyla birtakım fiziksel aktiviteleri halkımıza öneriyoruz. Sizlerin bu anlamdaki desteği bizler için çok önemli. Sizlere bu desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuların her birisinin ayrı bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:


"Sizlerin, sizden daha fazlası olduğunu, her biriniz birer bayrak olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bu gücünüzü, inancınızı ve motivasyonunuzu lütfen muhafaza edin. Sizin lugatınızda yılmak, yorulmak, vazgeçmek, pes etmek yok. Bu yüzdendir ki bu zorlu süreçte, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sizlerin rehberliğine ihtiyacı var. Halkımızla sizi köprü gibi buluşturmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Halkımızla enerjinizi paylaşmanızı istirham ediyorum. Bu süreçte güzel ve pozitif şeylere, sizlerin güler yüzüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizler güler yüzünüz ve aydınlık çevrenizle bizler için umut ve gurur vesilesi olmaya devam edeceksiniz."


"OYUNLARIN ERTELENMESİNİ ASLA KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUZ"


Bakan Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın bir yıl ertelenmesini kayıp olarak görmediklerini söyledi. Paralimpik sporculardan endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz. Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorsunuz. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sizlerin emekleri zayi olmayacaktır. Daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olduğunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir endişeye, karamsarlığa kapılmamanızı sizlerden istirham ediyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz" ifadelerini kulandı.


"Sağlık, her şeyin başında geliyor" diyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm insanlığın bu ortak amaç etrafında toplandığı bu günlerde bizler şanlı ve öncü ecdadın torunları olarak, öncü gençler olarak bu süreci tamamlayacağız. Sizlerin de toplumun rol modeli sporcular olarak öncü bir şekilde bu süreci yöneteceğine inanıyoruz" dedi.


"TÜRKİYE'NİN DİĞER ÜLKELER GİBİ OLMADIĞINI YİNE HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ"


Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin diğer ülkelerden ayrıştığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Herkesin bu süreçte birbirine ihtiyaç duyduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:


"Türkiye'nin diğer ülkeler gibi olmadığını yine hep birlikte görüyoruz. Bizler, millet olarak mazlumu koruyan, şefkati, merhameti ve adaletiyle lider olan bir milletiz. Bunlar, bizim doğal hayatımızın akışında, ruhunda var. Sizler bu kardeşliği, bu dostluğu, bu dayanışmayı tüm dünyaya en güçlü şekilde duyuracaksınız. Özellikle sporun ruhunda olan dostluk, centilmenlik, kardeşlik anlayışıyla yine sizlerin öncülüğünde sporu tabana yayma anlayışımızı daha da yukarıya taşıyacağız."


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla uluslararası anlamda ciddi bir altyapımız var. Bu çerçevede tesisleriyle, sporcu profiliyle hem nitelik hem de nicelikte çok ciddi mesafeler kat ettik. İnşallah, bu mesafelerin en güzelini de sizlerle Tokyo'da ortaya koyacağız" şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, zorlu günlerin geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:


"Bugün sizlerle fiziki anlamda bir arada olmak isterdim ama inşallah yine bir araya geleceğiz. Her zorluğu en güçlü şekilde atlattığımız gibi yine sizlerin moral ve motivasyonuyla atlatacağız. Lütfen evlerde olduğumuz bu zaman diliminde yine zamanı verimli kullanmanızı istirham ediyorum. Ne ihtiyacınız varsa bizler her daim buradayız. Bu zorlu süreçte yanınızdayız. Gerek ben, gerek çalışma arkadaşlarım, camia olarak sizler için varız. Hizmet anlayışımızda bu, bizler için gurur ve önemli bir heyecan kaynağı. İnşallah daha güçlü motivasyonla bu süreci atlatacağız. Federasyonlarımızla, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, arkadaşlarınız ve bizlerle lütfen iletişimi güçlü tutun."


"Fiziksel mesafeler var ama yürekler ve kalpler arasında mesafelerin olduğuna hiçbir zaman inanmam" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bizim yüreklerimiz millet olarak bir çarpıyor. Güçlü iletişimimiz her zamankinden daha yukarıda olacaktır. Kaygıyı, stresi size söylememe gerek yok. Sizler bunu sporcular olarak çok iyi yönetirsiniz. Bu süreçler geçecek ve geride bizim bu konuda tecrübelerimiz kalacak. Sizler, her zamanki gibi bu süreçte destan yazan kahramanlar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizler bizim yüz akımız, her zaman gururlandığımız kardeşlerimiz, sporcu kahramanlarımız olarak tarihte en güzel şekilde yarınların nesillerine örnek olacaksınız. Lütfen kendinize dikkat edin." değerlendirmesini yaptı.


Bakan Kasapoğlu, yaşanan karantina sürecinde paralimpik sporculara, Gençlik ve Spor Bakanlığının çıkardığı kitaplardan hediye edeceğini söyledi.


Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan milli sporcuların görüşlerini ve isteklerini dinledi.

Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:40 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Fransa'da serbest dolaşımın sınırılandırma süresi yeniden uzatıldı Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek         
00:51
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 04:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]