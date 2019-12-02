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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, özel sporcuları kabul etti (2)
6 saat önce
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması -Toplu fotoğraf çekimi -Bakan Kasapoğlu'nun sporculara sırt çantası hediye etmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:49 Kaynak: AA
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
-Toplu fotoğraf çekimi
-Bakan Kasapoğlu'nun sporculara sırt çantası hediye etmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda bir araya geldi. (2)
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