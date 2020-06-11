Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de yapılacağına inanıyor... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finalinin İstanbul'da yapılacağına inandığını belirterek, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." dedi.

TRT Spor'un sosyal medya hesabı Instagram'ın canlı yayınına katılan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınma ihtimaliyle ilgili şunları kaydetti:

"Konuyu yakından takip ediyoruz. Çok önemli bir konu. Bu müsabakayı mayıs ayında gerçekleştirecektik. Sezon başında Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa'ya en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. (UEFA Şampiyonlar Ligi finali) Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz. Servet (Yardımcı) Bey 'de bu konunda yoğun çaba harcıyor."

"Süper Lig'in başlayacak olmasından dolayı heyecanlıyız"

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'in uzun bir aradan sonra yarın yeniden başlayacak olmasından dolayı heyecan duyduklarını dile getirdi.

Futbola olan özlemi vurgulayan Kasapoğlu, "Sporun hem sosyal anlamda hem de birleştiriciliği konusunda ciddi bir misyonu var. Spor muhteşem bir bütünleştirici olgu. Sporcuların hasret kaldığı sahalar, salonlar, tesisler olduğu gibi her branşta sporseverlerin de hasret kaldığı müsabakalar var. Süper Lig'in başlayacak olmasından dolayı heyecanlıyız." diye konuştu.

Dünyada bu süreçte başlayan liglerin olduğunu ve gelecek haftalarda birçok ligin de tekrar oynanacağını hatırlatan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onların tecrübe edinmesi, federasyonumuz açısından avantaj oldu. Biz sağlığı önce tutuyoruz. Bir sporcunun sağlığı hiçbir şeyden önemli değil. Önce insan sağlığı. Federasyonumuzun en azami şekilde tedbirleri alması ve bunlara azami riayetle uyulmasıyla bu ligi sağlık ve mutlulukla tamamlamayı temenni ediyorum. Ülkemizde özellikle futbol en popüler alanlarından biri. Rekabetin, centilmenliğin maksimum düzeyde, azami dostluğun, kardeşliğin olduğu maçlar temenni ediyorum. Tüm paydaşlara başarılar diliyorum."

Sporda altyapının önemine de vurgu yapan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretmeden başarmak hiç bir alanda mümkün değil. Üretimi önceleyen bir felsefeyi sporun tümünde çok önemsiyoruz. Altyapıyı önemseyen, bunun için çaba gösteren kulüplerimizi teşvik etme konusunda çalışmalarımız var. Biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bir gencimizi bile heba etmeme adına hakikaten çok hassasız."

"Spor mu eğitim mi, ikilemini ortadan kaldırıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, vakıf üniversiteleriyle yaptıkları anlaşmayla gençlerin "Spor mu, eğitim mi?" ikileminden kurtardıklarını aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi de vurgulayan Kasapoğlu, "Spor bir kültür olayı. Cumhurbaşkanımız bu olaya büyük önem veriyor. 18 yılda yapılan tesisler ve sporcuya yapılan yatırımlar ciddi anlamda bir devrim. Gençlerimiz karar aşamasında üniversite ya da sporu tercih ediyor. Burada bizim bu ikilemi ortadan kaldırma anlamında ciddi bir dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu çerçevede önemli bir karar aldık ve üniversitelerimizle ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. YÖK'e, vakıf üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl başarılı sporcularımız üniversitelerden yüzde 100 burslu olarak faydalanacaklar. Bu anlamda spor mu eğitim mi, ikilemini ortadan kaldırıyoruz. Avukat sporcuları, mühendis sporcuları, doktor sporcuları daha sık göreceğiz. Böyle bir ikilemi oradan kaldırmak ciddi bir mutluluk bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

" Bu süreci sporumuz adına hep birlikte fırsata çevirmiş olacağız"

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 süreci nedeniyle birçok spor organizasyonun ertelendiğini hatırlatarak, bu dönemi avantaja çevireceklerine olan inancını vurguladı.

Milli sporcuların hedeflerini büyüttüğünü anlatan Kasapoğlu, "Milli sporcularımızın bu süreçten bir kayıpla değil, fırsat oluşturarak çıkması yönünde çalışmalar oluşturduk. Sporcularımız bu süreçten daha büyük bir enerji ve motivasyonla çıkacaklar. Bu süreci sporumuz adına hep birlikte fırsata çevirmiş olacağız. 2021'deki olimpiyattaki hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Bu yıl Bursa'da yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunları ve gelecek yıl Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na da en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

"Yurtlarımızın bu milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat ettik"

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecinde yurtdışından gelenlerin misafir edildiği bakanlık yurtlarıyla ilgili bilgilerde vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın dört bir yanında gelen vatandaşlarımızı huzurla, sağlıkla, mutlulukla ağırlamak bizler için bir onur ve gururdur. Hamdolsun 77 bini aşkın vatandaşımızı, 10 binden fazla sağlık çalışanımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerimizi, askerlerimizi, yabancı ülke vatandandaşlarını konuk ettik. Yurtlarımızın bu milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat ettik. Bakanlık olarak bu çıtamızı her geçen gün daha yukarılara çıkartacağız. En büyük rakiplerimiz oteller, en büyük otel zincirleriyle de rekabette iddiamızı belirtmek istiyorum. Yurtlarımız sunduğumuz hizmet konforuyla ayrılan misafirlerimizi ifadeleriyle otelleri hiçbir şekilde aratmayacak derecedeydi."